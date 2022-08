Opvang Oekraïners in Capelle nog lang niet vol: straks zelfs plek voor 250 vluchtelingen

Capelle aan den IJssel was één van de eerste gemeenten die ruimhartig de deuren openzette voor Oekraïners in nood. Het voormalige Imtech-kantoor - vlakbij de grens van Capelle en Rotterdam - ging op de schop en werd in een mum van tijd geschikt gemaakt voor bewoning. In eerste instantie werd nog gesproken over ruimte voor 4 à 500 vluchtelingen, maar de toeloop bleef beperkt.



Toch liep dit hele project direct al behoorlijk in de papieren. Eind mei had de stad reeds 2 miljoen euro voorgeschoten om het complex ‘woonrijp’ te maken, en te zorgen dat ook allerlei voorzieningen - zoals school en gezondheidszorg - beschikbaar waren voor de bewoners. Dat geld komt terug. ,,Het kabinet heeft toegezegd dat de door gemeenten gemaakte kosten voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners van Rijkswege integraal worden vergoed.’’