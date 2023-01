OPROEP | Wordt 2023 jouw jaar? Vertel het ons!

Kritiek op vuurwerk­ver­bod Rotterdam en Schiedam: ‘Verkopen maar niet mogen afsteken, te idioot voor woorden’

Natuurlijk was het prachtig om te zien, al dat siervuurwerk dat in de donkere, winderige nacht uiteenspatte. Maar daarmee vloog ook het idee de lucht in dat het zin had om als gemeente een vuurwerkverbod op te leggen aan je burgers. ,,Alsof je snoep op tafel legt en dan tegen iedereen zegt dat je er niet aan mag komen.”

2 januari