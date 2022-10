Oproep van 24 milieuorganisaties: ‘Weiger promotiefilm van BP en Shell op natuurfilmfestival’

OPINIEDe documentaire Wild Port of Europe over de natuur in de Rotterdamse haven hoort niet thuis op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Dat vinden 24 natuurorganisaties. ‘Deze door Shell en BP gesponsorde film is de definitie van greenwashing’.

Onder de rook van de vervuilende petrochemische industrie floreert de natuur. Dat is in het kort de boodschap van de documentaire ‘Wild Port of Europe’, de openingsfilm van het Wildlife Film Festival Rotterdam die gisteren in première ging. Zo’n 25 organisaties - onder wie jongeren, leerkrachten, wetenschappers, zorgverleners en psychologen - schreven een brief aan de directie met het verzoek om deze film, die gesponsord is door BP en Shell, te weren van het festival.

In deze tijd is belangrijker dan ooit dat de natuur gezien wordt. Daarom is het Wildlife Film Festival Rotterdam een belangrijk evenement. Een festival maakt echter keuzes. De openingsfilm is daarbij het paradepaardje. Het is de film waarvan de organisatoren zeggen: deze film moet iedereen zien. De openingsfilm krijgt de meeste aandacht in de pers en de meeste (prominente) bezoekers. In een tijd dat het erop of eronder is voor het klimaat en de biodiversiteit krijgt de keuze voor de openingsfilm van een natuurfilmfestival extra lading.

Meest vervuilende haven van Europa

Het Wildlife Film Festival Rotterdam kiest echter voor ‘Wild Port of Europe’. Dat is een natuurfilm over ‘de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur’, onder de rook van de meest vervuilende haven van heel Europa.

Quote De film volgt het leven van dieren in een landschap dat uit de grond is gestampt voor een industrie die overal ter wereld de natuur ten gronde richt

De film volgt het leven van dieren in een landschap dat uit de grond is gestampt voor een industrie die overal ter wereld de natuur ten gronde richt. De makers schrijven over deze film dat de natuur in de Rotterdamse haven ‘minstens zo rijk zo niet rijker’ is als de natuur in onze nationale parken. Ze spreken over een ‘ogenschijnlijke tegenstelling tussen industrie en natuur’. Het zal dan ook niemand verbazen wie de trotse sponsors zijn van deze film: BP en Shell. Wild Port of Europe is de definitie van greenwashing.

Lespakket

BP heeft ook nog een lespakket voor scholen aan de film verbonden. Met beelden van zwemmende egeltjes tegen het decor van hun petrochemische fabrieken, glijdt BP de klaslokalen binnen. De impliciete boodschap: ‘Misschien lees je in de krant slechte dingen over de fossiele industrie, maar onze industrie zorgt juist voor méér leven.’ Omdat het anekdotische beter blijft hangen dan het abstracte, is dit een gevaarlijke boodschap.

Wereldwijd groeit de roep om een verbod op fossiele reclame en sponsoring, net als voor tabak. Het is een kwestie van tijd voordat die wet er is. Zeker van een festival voor de natuur verwachten wij dat ze keuzes maakt die recht doen aan de urgentie van de klimaatcrisis en dat ze vooruitloopt op wetgeving. Daarom verzoeken we het festival om de fossiel-gesponsorde film ‘Wild Port of Europe’ van het festival te weren. Die beslissing doet recht aan de urgentie van klimaatontwrichting en onderstreept daarmee het belang van het Wildlife Film Festival Rotterdam.

Andy Palmen, Greenpeace Nederland

Femke Sleegers, Reclame Fossielvrij/Social Tipping Point Coalitie

Marjan Minnesma, Urgenda

Maurits Groen, duurzaam ondernemer

Sven Jense, Climate Cleanup

Mark Boode, Teachers for Climate

Katy Olivia van Tergouw, Stichting Stop Ecocide

Queers4Climate NL

Extinction Rebellion Nederland

Jacco Groen, documentairemaker, Stichting Springfilm

Daniëlle Hirsch, Both Ends

Commons Network

Scientist Rebellion Nederland

Aniek Moonen, Jonge Klimaatbeweging

Fridays For Future

Hiske Arts, Fossielvrij NL

Stichting Klimaatpsychologie

Donald Pols, Milieudefensie

Bas Oudenaarden, Stop Oliewinning Rotterdam

Vatan Hüzeir, Rotterdams Klimaat Initiatief

Extinction Rebellion Rotterdam

Inge Schepens, de Zorg voor Klimaat

Annemarie Bergsma, de Duurzame Verpleegkundige

Groen Pensioen, Cindy Coltman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.