Oppositie uit felle kritiek: ‘Rotterdamse daadkracht is volstrekt verdwenen’

Judith Bokhove (GroenLinks) spreekt van ‘ideeënarmoede’. ,,De coalitie gaat 100 miljoen minder investeren op klimaat. Grote vervuilers als het vliegveld kunnen hun gang blijven gaan. Windmolens worden in de wacht gezet. Juist nu ambitie wordt gevraagd, wordt klimaat voor de nieuwe D66-wethouder op wonen een bijzaak in plaats van een hoofdzaak, een doorgeefluik voor Rijksmiddelen.” Ook vindt ze dat er ‘ongelooflijk veel in de plannen staat dat al is gebeurd’.