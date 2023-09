Opnieuw weekeinde zonder trein in Groene Hart

Schiet- en steekpar­tij­en in ouderen­flats: roep om quotum voor potentiële probleem­huur­ders

Voer een quotum in voor potentiële probleemhuurders in flats waar veel senioren wonen. Dat zou volgens Leefbaar Rotterdam de oplossing zijn voor de overlast en onveiligheid in die complexen. Het quotum geldt dan voor (ex-)verslaafden, ggz-patiënten en ‘andere bijzondere doelgroepen’ die nu vaak in voormalige ouderenflats worden gehuisvest. ,,Maar je wilt geen mensen stigmatiseren.’’