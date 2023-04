Opnieuw uithalers aangehouden in Rotterdamse haven

column Mensen werden omver geduwd en bordjes genegeerd, alles voor de perfecte selfie met Bokito

Wij gingen vroeger iedere lente naar de dierentuin. Dat weet ik omdat er in ieder fotoalbum een drietal foto’s staat. Een foto van mij voor de flamingo’s. Een foto van Danny en ik op een stenen olifant. En een foto van onze moeders bij de poort. Ze werden direct bij binnenkomst gemaakt. Want Danny had geen zin in foto’s. Danny keek liever naar de leeuwen, de krokodillen en de apen.