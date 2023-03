Opnieuw twee uithalers op de Maasvlakte in de kraag gevat

Damma was een optimisti­sche vrouw: ‘Een lief persoon die het leven met gouden randje ervaarde’

Ze was vaste gast bij raadsvergaderingen en culturele evenementen in Krimpen: Damma Roosa (73) had een groot hart voor de samenleving. Ze was een nieuwsgierige, optimistische vrouw vol ideeën, maar zonder een duidelijk politiek profiel. En daarom mochten mensen haar zo graag.