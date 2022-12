Opnieuw tegenslag voor armste Rotterdammers: gratis koelkasten en wasmachines niet meer te krijgen

Trong Nhi en Nhi Linh zijn goed in Amerika aangekomen; ‘ze konden tijdens de reis elkaar met hun slurf aanraken’

Het is toch altijd even afwachten hoe dieren een grote reis verteren. Maar in het geval van de Aziatische olifantenvrouwtjes Trong Nhi en Nhi Linh lijkt alles goed te zijn gegaan. Moeder en dochter verhuisden vorige maand van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam naar Washington in Amerika en zijn inmiddels uit quarantaine.

11 december