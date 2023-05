Opnieuw slibben wegen dicht door afsluiting Heinenoordtunnel

Voorzitter keert terug en maakt ontslag trainer ongedaan: ‘We maken het seizoen met Ron af’

Het is zelden vertoond in het amateurvoetbal, maar het overkwam Ron Klein deze week. Na weer een nederlaag in de vierde klasse zette het bestuur hem zaterdag op non-actief, maar nog voor de training van dinsdagavond vroeg de voorzitter hem weer terug. Verrast doet hij zijn verhaal. ,,Ik heb er een nachtje over moeten slapen.”