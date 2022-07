Opnieuw Rotterdammer opgepakt voor schietpartij die Siki Martina leven kostte

De derde verdachte is een 32-jarige Rotterdammer die maandagmiddag in zijn woning is aangehouden. De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit betekent ook dat de politie terughoudend is met verdere informatie.

Over de achtergrond van de schietpartij in de late avond die de muziekproducer het leven kostte, is vooralsnog niets bekendgemaakt. Afgelopen vrijdagavond was er een ‘stille’ tocht, waar de Rotterdammer met veel geluid van ronkende motoren en een brassband werd herdacht. In besloten kring is hij begraven.