Opnieuw drugs aangetroffen in Rotterdamse haven: 540 kilo cocaïne tussen de mango’s

Capelle start proef met deelscoo­ters, maar accepteert geen overlast: ‘Dan stoppen we er direct mee’

Capelle aan den IJssel start een proef met deelscooters. De aanbieders Check, Felyx en GO Sharing zullen 150 elektrische tweewielers de Capelse wegen op sturen, waarbij is afgesproken dat de voertuigen niet op schoolpleinen en in parken mogen worden gestald. Vanaf maandag start het experiment, dat duurt tot volgend jaar zomer. ‘Wordt het een puinhoop, dan stoppen we direct’.

10 oktober