Opnieuw cameratoezicht tijdens nieuwjaarsnacht in Zuidplas

Tegen verdachten naast wie vermoorde Danny had moeten zitten tot tien jaar cel geëist

Tegen de verdachten naast wie de vermoorde Danny de Vries had moeten zitten, is door het Openbaar Ministerie donderdag tien jaar cel geëist. De plek van Danny in de rechtszaal bleef leeg, nadat hij in november vlak bij zijn huis in Zuidland werd doodgeschoten. De verdachten van de moord - zijn buurman en een man uit Weert - zitten nog minstens drie maanden vast.

11:20