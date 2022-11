Oplichter aangehouden voor geldwisseltrucs in kledingwinkels

Govert-Jan en Tannetje-Ma­rie hebben eindelijk hun invaliden­plek (maar daar is niet iedereen blij mee)

Ze hebben hem! Govert-Jan (90) en Tannetje-Marie (95) uit Rotterdam-IJsselmonde hebben eindelijk hun invalidenplek. Niet legaal, maar dankzij een guerrilla-actie van de Rotterdamse Ombudsman Marianne van den Anker. Ze was het afschuiven meer dan zat en ramde donderdag persoonlijk een paal met parkeerbord de grond in. En daar was niet iedereen blij mee.

15:29