Opknapbeurt wegen wijk Dorrestein gaat jaren duren

Het eerste project dat wordt aangepakt is de wijkontsluitingsweg Batavierlaan/Kerklaan. De asfaltdeklaag wordt daar vervangen en de oversteekplaatsen voor fietsers worden veiliger gemaakt. Mogelijk wordt ook het fietspad verbreed zodat tweerichtingsverkeer op het fietspad mogelijk wordt. De uitvoering begint in het vierde kwartaal van dit jaar en duurt tot en met het tweede kwartaal van 2023.

Waterberging

In het derde kwartaal van volgend jaar begint het project Dorrestein-Noord. De gehele openbare ruimte wordt vervangen met nieuwe materialen en op enkele locaties komt een vernieuwde inrichting. Er is nog een plan in ontwikkeling. Vast staat al dat op enkele plaatsen proeven worden gedaan met nieuwe vormen van waterberging. De uitvoering duurt tot en met het vierde kwartaal van 2024.

Slotstuk

Het slotstuk van de opknapbeurt is pas in 2026. Dan is Dorrestein-Zuid aan de beurt. Daar wordt net als in Dorrestein-Noord zowel de verharding als het groen en delen van de riolering vervangen. Het werk gaat het hele jaar duren.