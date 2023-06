Opgelet! Risico op zwemmersjeuk na duik in de Kralingse Plas

Militair Ruud S. krijgt 5 jaar cel en tbs voor doden dochtertje Emily

Omdat hij zijn halfjaar oude dochtertje Emily heeft gedood, is de 23-jarige militair Ruud S. uit Rotterdam veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De militaire rechtbank in Arnhem veroordeelde S. voor doodslag, omdat niet bewezen is dat hij vorig zomer zijn dochter met een vooropgezet plan heeft gedood.