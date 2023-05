Opera over voetbal: dat ligt niet voor de hand, en dan wordt het óók nog op een opvallende plek gespeeld

39-jarige man gewond door schietpar­tij op Maasboule­vard, schutter spoorloos

Een 39-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een schietpartij op de Maasboulevard in Schiedam. Hij heeft een schotwond in zijn been en is overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie.