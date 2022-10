Open brief aan wethouder Karremans: enquête over Rotterdam The Hague Airport is politiek rookgordijn

OpinieMet de enquête die wethouder Vincent Karremans onder ‘alle Rotterdammers’ over de toekomst van het vliegveld houdt, trekt hij een politiek rookgordijn op. Dat zegt de actiegroep Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport in een open brief aan de wethouder.

In aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) komen de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans en zijn ambtenaren met een merkwaardig initiatief; om aan te tonen dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn van de luchthaven, vraagt hij ‘alle Rotterdammers’ naar hun mening.

Dat doet hij met een vooringenomen enquête en zonder voorafgaand overleg met de omwonenden uit de wijkraden van de overlastgebieden. Tegelijkertijd houdt RTHA een charmeoffensief in de media over het nieuwe luchtvaartbesluit, onder andere met paginagrote advertenties en de kinderburendag.

RTHA en de wethouder gaan voorbij aan een groeiende groep inwoners van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland die elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat overlast van de luchthaven ervaart. In de weekends, als ze om klokslag 7.00 uur uit hun slaap worden gevlogen. Overdag, als ze niet rustig in hun tuin of huis kunnen zitten door vlieglawaai. ’s Avonds en ‘s nachts, als ze wakker worden gevlogen door vliegtuigen en privéjets die (buiten openstellingstijden) in- en uitvliegen. En nu wordt Rotterdam ook als afvoerputje gebruikt door vluchten van diverse luchtvaartmaatschappijen door de chaos op Schiphol.

Aantal tegenstanders groeit

Omwonenden verenigen zich tegen de sterk toenemende overlast van RTHA. De laatste tijd groeit hun aantal snel: de maat is vol. De omzettingsregeling van 2013 gaf RTHA alle ruimte om te groeien. Het aantal vluchten steeg sindsdien schrikbarend. Het aantal zakelijke bestemmingen van RTHA nam de afgelopen jaren af; er gaan nu hoofdzakelijk goedkope vluchten naar vakantiebestemmingen, tweede huizen en voor city trips in Europa. Dat is opmerkelijk omdat de luchthaven zich presenteert als zakelijke luchthaven met economische betekenis voor Rotterdam.

Quote De wethouder luistert helemaal niet naar alle Rotterdam­mers

En dan is daar Karremans die met zijn enquête een politiek rookgordijn optrekt. Het is een bestuurlijke fopspeen: je vraagt het winkelend publiek van de Koopgoot ook niet naar haar mening over het ‘s nachts inperken van het laden en lossen in de Rotterdamse binnenstad. Daarnaast luistert de wethouder helemaal niet naar ‘alle Rotterdammers’: de vragenlijsten zijn gespeend van neutraliteit.

Omwonenden uit de wijkraden van Hillegersberg, Schiebroek en Overschie zijn in elk geval niet betrokken bij het onderzoek. Trouwens, de afweging over de groei of krimp van een luchthaven maak je niet als Rotterdammers alleen, maar samen met de buurgemeenten waar inwoners óók vliegtuigoverlast ervaren. RTHA werkt al jaren zonder natuurvergunning en betaalt de gemeente een schijntje voor de grondprijs. Het is onvoorstelbaar hoe de luchthaven het gemeentebestuur van Rotterdam voor haar karretje weet te spannen.

Uitstoot schadelijke stoffen terugdringen

Binnenkort wordt de milieuzone voor de binnenstad uitgebreid tot aan de ring. Dan mag je van het Rotterdamse gemeentebestuur ook verlangen dat het de geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer terugdringt.

Karremans en zijn ambtenaren begrijpen blijkbaar weinig van de balans die volgens de Luchtvaartnota van het kabinet gezocht moet worden tussen economisch belang en milieu- en omgevingseffecten. Het wordt tijd dat ook zij wakker worden gevlogen door een goedkope vakantievlucht.

