Opbrengst van crowdfunding voor behoud Cyriel Dessers gestort op rekening van FSV de Feijenoorder

Het kostte de supportersvereniging behoorlijk wat tijd en moeite om het bedrag over te kunnen maken, laat initiatiefnemer Peter van Seventer weten. Een deel van de opbrengst bleef in handen van het bedrijf waar Van Seventer de inzamelingsactie had opgezet. Daardoor is er uiteindelijk 43.022,69 euro op de rekening van De Feijenoorder gestort.

Waar de supportersvereniging dit bedrag voor gaat gebruiken, is nog niet bekend. ,,We hebben een twaalfkoppig bestuur, aan hen is gevraagd om te bedenken waar ze het geld voor willen gebruiken’’, vertelt Carli Klein van De Feijenoorder. Binnenkort komt er een officiële uitreiking van de cheque. ,,We zullen zien of we dan de bestemming van het geld kunnen communiceren.’’

Doodsbedreigingen

In mei startten de Feyenoord-fans de ludieke actie om de afkoopsom (4 miljoen euro, red.) van Dessers bijeen te schrapen. Hoewel de teller al snel op ruim 50.000 euro stond, kon Feyenoord de schenking niet accepteren. De FIFA oordeelde dat er geen geld van crowdfunding gebruikt mag worden voor de aankoop van een speler.

Initiatiefnemer Peter van Seventer wilde vervolgens de opbrengst doneren aan goede doelen als Support Casper en het Sophia Kinderziekenhuis, maar daar waren niet alle donateurs het mee eens. Van Seventer kreeg plots meerdere doodsbedreigingen en dreigtelefoontjes. Daarop besloot hij om het geld over te maken naar FSV de Feijenoorder. Ondanks de tegenslagen laat hij weten dat hij blij is met het resultaat van de inzamelingsactie. ‘Het laat heel Nederland en ver daarbuiten zien hoe wij supporters zijn en hoe ver we willen gaan voor onze club’, schrijft hij in een bericht over het gestorte bedrag.

