Op zoek naar parels tussen de rommel op de vrijmarkt: ‘Het liefst had ik mezelf nu gekloond’

LIVE | Struinen naar parels op de vrijmarkt en is dat nou Máxima in Crooswijk?

De regio kleurt vandaag oranje voor Koningsdag. Na twee coronajaren kan de verjaardag van koning Willem-Alexander weer goed worden gevierd. Dat gebeurde al tijdens de Koningsnacht. Nu die voorbij is, is het tijd voor verse tompoucen, vrijmarkten en oranjefeesten. Volg alles over deze feestelijke dag in ons liveblog.

15:05