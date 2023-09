Op zoek naar de allerbeste band van Schiedam: ‘Het wordt een leuke zoektocht’

Twee miljoen bezoekers over achtdui­zend avonden plezier: Theater aan de Schie viert 25e verjaardag

Met een boek en verrassingsvoorstellen viert Theater aan de Schie het 25-jarig bestaan. Daarmee is het nog altijd een kleine 400 jaar jonger dan zijn broer in Parma. Het Schiedamse theater verwelkomde in die jaren twee miljoen bezoekers tijdens zo’n achtduizend avonden van plezier, verstrooiing of verdieping.