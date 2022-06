Op zijn twaalfde verbrak Marco (39) het contact met zijn vader: ‘Heeft hij met pijn in zijn hart aanvaard’

Deze gemeente gooit het roer om, geen ingewik­keld taalge­bruik meer in stadhuis

Politiek Krimpen aan den IJssel gooit het roer om. Geen nodeloos ingewikkeld taalgebruik meer in de stukken van de gemeenteraad, maar klare taal zodat ook de jonge garde begrijpt waar het allemaal over gaat. Want het betreft ook hun omgeving, hun dorp, hun toekomst. Een motie hierover van de Stem van Krimpen werd onlangs aangenomen.

10 juni