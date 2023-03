Op woonerven wordt nog te vaak te hard gereden, daarom komt Schiedam met speciale ‘veiligheidsbox’

Rotterdam van toen De spin, vuilgrij­per of toch gewoon miereneter: ‘Rotterdam heeft hem al eens willen kapen’

Bijnamen verzinnen, daar zijn we in Rotterdam erg goed in ja. En niet alleen als het gaat om de wereldberoemde iconen in de binnenstad. In Hoogvliet kruipt een sinister kunstwerkje over het gras dat in de volksmond bekend staat als ‘de Spin’. Maar dat is dus niet de echte naam van het zevenpotige monstertje.