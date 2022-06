Op naar bruisend stadscentrum voor Zuid: busstation klaar en winkelcentrum uitgebreid

Man dreigt ‘bom te laten afgaan’ in theater Zuidplein, maar politie vindt niets verdachts

Een man heeft dinsdagavond rond 22.00 uur gedreigd een ‘bom te laten afgaan’ in het theater Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om loos alarm. ,,In het theater is niets verdachts aangetroffen. Het loopt met een sisser af”, aldus een politiewoordvoerder.

