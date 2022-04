Op mini-vakantie naar De Sluiskop, waar de spareribs een doel op zich zijn

column We dachten dat het leuke leven nooit meer terug zou komen, maar het is weer net zo leuk als vroeger

Zo, wat een lekker weekje was dat! Op zondagmiddag in een volle Kuip, op zondagavond bij een concert van Zuco 103 in een lekker vol Bird, op woensdag een gezellige Koningsdag op straat en gisteravond weer in een dampende Kuip. Het is dus nu wel duidelijk dat het mooie leuke leven toch gewoon is teruggekomen, terwijl we tijdens de bange coronajaren 20 en 21 heel vaak dachten van niet.

