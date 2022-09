Op kamers in Rotterdam? Daar ben je meer geld aan kwijt dan in veel andere steden

Uitwonende studenten die in Rotterdam studeren zijn meer geld kwijt aan de woonlasten dan studenten in de meeste andere steden in Nederland. Per maand betalen Rotterdamse studenten gemiddeld zo’n 575 euro voor hun woning. Daarmee staat Rotterdam in de top 3 van duurste steden voor uitwonende studenten, samen met Amsterdam en Den Haag (gemiddeld 580 euro per maand).

Dat blijkt donderdag uit cijfers van kenniscentrum Kences, dat 50.000 studenten vroeg naar hun woonlasten. Niet alleen de huur voor de kamer of woning is hierin meegenomen, maar ook de gemeentelijke heffingen en de kosten voor gas, water, licht en internet. De cijfers hebben betrekking op studiejaar 2021-2022 en zijn in Rotterdam zo’n 1 procent hoger dan het studiejaar ervoor.

Ook in Den Bosch en Maastricht wordt relatief veel uitgegeven aan woonruimte en de kosten die daarbij komen kijken. Heel anders is dat in Wageningen (370 euro), Enschede (425 euro), Nijmegen (445 euro) en Ede (450 euro). Hier is de gemiddelde student juist relatief weinig kwijt.

Helft inkomen naar woonlasten

Een uitwonende student had afgelopen schooljaar maandelijks gemiddeld 950 euro te besteden. Daarvan ging 520 euro op aan de woonlasten, ongeveer de helft van het besteedbaar inkomen. Maar ook hierbij zijn de verschillen per studentenstad groot.

Want nemen we het inkomen van de studenten mee, dan valt op uitwonende studenten in Leiden het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan de woonlasten: 58 procent. Ook in Amsterdam (52 procent) en Den Haag (50 procent) is dat percentage een stuk hoger dan gemiddeld. In Rotterdam ligt het percentage op 44 procent. In verhouding met hun inkomen zijn studenten in Zwolle, Arnhem en Tilburg het minst kwijt aan woonlasten.

Geld tekort

Volgens Kences passen studenten hun inkomenspatroon aan op de woonlasten, bijvoorbeeld door meer te werken of extra te lenen bij DUO. Volgens het kenniscentrum komt een kwart van alle studenten maandelijks geld tekort. Bij uitwonende studenten is dat zelfs op 1 op de 3. Het gaat dan gemiddeld om zo’n 225 euro per maand.

