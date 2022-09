Op jacht naar een Michelinster én werk en privé in balans: dit Rotterdamse restaurant doet het

gouden pollepel Het personeel van De Ballentent, die ooit begon als havenkroeg, is nog altijd Rotterdams direct

Een bal met paprika, pindasaus en friet eten we bij De Ballentent om Bram Peper te eren. Maar hij at er nooit een bal. Wel soep, het dagmenu en garnalen. Maar dat hoorden we pas later.

2 september