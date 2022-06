Op het Boothstock festival moest je kiezen tussen friet óf patat: ‘Rotterdammers kozen voor patat’

Voor de bezoekers van het Boothstock festival afgelopen weekend was het kiezen geblazen: neem ik een patatje of een frietje? Het bedrijf Pomms zette een frietkraam en patatkraam naast elkaar, en dat zorgde voor leuke taferelen. We vroegen eigenaar Niels Tijthoff naar het idee erachter.

Waarom hebben jullie dit gedaan?

,,Het kwam eigenlijk door een samenloop van omstandigheden dat de kramen naast elkaar konden staan. Normaal gesproken staan we met één kraam op het festival, maar dit keer wilden de eigenaren van het festival - Patrick de Nekker en Carla Sluyter - er twee hebben. Toen dachten we: nou, best leuk om de ultieme test te doen. We zetten gewoon een patat- en frietkraam naast elkaar.”

Waarom ligt de patat-frietkwestie zo gevoelig?

,,Wat precies de reden erachter is, weet ik niet. Maar ik ben zelf opgegroeid in Rotterdam en hier bestel je een patatje, dat weet ik wel. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit niet voor heel Nederland geldt. Ik heb ook een tijdje ergens anders gewoond, en toen is ook het woord friet in mijn woordenboek opgenomen. Maar hoe je het ook noemt, de smaak is hetzelfde.”

Hoe reageerden mensen op het festival bij het zien van de twee kramen?

,,Nou, het leverde wel leuke taferelen op. Op een gegeven moment is het gros van de mensen zelfs uit de rij van de frietkraam gestapt en in de rij van de patatkraam gegaan. Je kon direct worden geholpen bij de frietkraam, toch bleven mensen in de rij voor de patatkraam. Dat was heel grappig. De mensen die wel in de rij van de frietkraam stonden, kwamen waarschijnlijk uit een ander deel van het land. Want wij als Rotterdammers zijn toch eigenzinnig, eigenwijs én standvastig. Hier is het patat.”

Welke kraam heeft meer verkocht?

,,De patatkraam bij uitstek.”

Gaan jullie het volgend jaar weer doen?

,,Misschien. Dat zal gebeuren in overleg met de organisatie. Leuk is het wel.”

