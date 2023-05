Op één dag vervoerde nieuwe metrolijn een zesde van totaal aantal reizigers tot nu toe

Het voorlopige ontwerp is af! Zo komt de Rotterdam­se biblio­theek er na de renovatie uit te zien

De Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam wordt over een paar jaar flink gerenoveerd. Maar hoe het iconische gebouw, met de kenmerkende gele buizen, eruit komt te zien? Dat was lange tijd onduidelijk. Tot nu, want de bieb heeft het voorlopige ontwerp bekendgemaakt en aangeboden aan de gemeenteraad.