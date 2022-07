Op een dag pakken we weer zonder nadenken de Watertaxi

Deze controles moeten oneerlijke concurren­tie door buitenland­se vrachtwa­gen­chauf­feurs tegengaan

Goedkope buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die in Nederland van hot naar her rijden en daarbij de transportregels aan de laars lappen. Het is een doorn in het oog van niet alleen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, maar ook van de overheid. Want het is oneerlijke concurrentie en kost de overheid bakken met geld. We lopen mee met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die binnen- én buitenlandse vrachtwagens controleert.

20 juli