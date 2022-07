Op drie plekken in de stad kun je vanaf nu gratis je fiets repareren (en hulp krijgen als je niet weet hoe het moet)

Lekke band, ketting eraf of rem kapot? Schiet dan niet direct in de stress, want je probleem is zo gefixt bij een van de drie ‘Bike Repair Stations’ in Rotterdam. Maar wel onder een voorwaarde: je doet het zelf. Een van de bedenkers, Kelly Leeuwis, vertelt erover.

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

,,We werden door de Fiets Alliantie in Rotterdam gevraagd om ideeën aan te leveren voor het behalen van haar doel: Rotterdam meer een fietsstad maken. Mensen met weinig geld kunnen namelijk hun fiets niet laten repareren bij een fietsenmaker en dat is zonde. Met dat in m’n achterhoofd was ik op vakantie en kwam ik een ‘Bike Repair Station’ tegen. Ik dacht: hoe chill zou het zijn als we die in Rotterdam hadden.”

Wat moeten we ons precies voorstellen bij een Bike Repair Station?

,,Het is een open kast met steunpilaren waar je je fiets kan ophangen. In de kast zitten acht verschillende tools, waarmee je reparaties kan uitvoeren. De tools zitten vast aan metalen buizen, zodat het hufterproof is. Ook kun je een QR-code scannen om video’s te bekijken hoe je het beste een reparatie uitvoert. Ook staan bij twee stations mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te helpen.”

Je doet dus alles zelf. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter?

,,Het initiatief heeft meerdere voordelen. Een daarvan is het beroep op zelfredzaamheid. Als we onze fiets goed kunnen onderhouden, betekent dat ook dat we het beste vervoersmiddel blijven gebruiken. Dat is megagoed voor je lijf, maar ook voor de stad.”

Wat is jullie doel?

,,Onze ambitie is dat uiteindelijk in elke buurt een Bike Repair Station komt te staan.”

De stations staan op de stoep bij de twee sociale fietswerkplaatsen Give A Bike en Keilewerf Rotterdam aan de Vierhavensstraat, bij het Werkcentrum Pluspunt Rotterdam aan de Noorderhavenkade en bij de circulaire voorbeeldstad BlueCity (010) aan de Maasboulevard.

Volledig scherm Een Bike Repair Station. © Michelle Urbiztondo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.