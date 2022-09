Op dit hypermoderne schip worden de studenten klaargestoomd voor een baan in de maritieme sector

Opleidings­schip Ab Initio is het eerste binnen­vaart­schip dat op waterstof vaart en Concordia Damen bouwt het

Ab Initio, het nieuwe opleidingsschip van opleidingsinstituut STC Group in Rotterdam, vaart als eerste Nederlands binnenvaartschip op waterstof. Scheepswerf Concordia Damen in Werkendam bouwt het hypermoderne schip waarop in september de eerste studenten aan boord zullen stappen. ,,Dit is een droom die werkelijkheid wordt.’’

10 februari