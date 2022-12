Op deze vervuilde grond mogen woningen worden gebouwd: ‘We stemmen in met dubbel gevoel’

Jarenlang doken mensen onder op deze kleine viering, nu staat plek in schijnwer­pers: ‘Belangrijk verhaal’

Drie Joodse echtparen én een baby, jaren ondergedoken in een piepkleine vliering van een kerkzolder, pal achter het orgel. Het heroïsche oorlogsverhaal is bekend in Rotterdam, maar nog niet in Hilversum, waar Omroep Max zich vastbeet in een documentaire. ,,Er zijn heel wat tranen gevloeid.”

17:00