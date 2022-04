Op deze school staat er een schoorsteen op het schoolplein en krijg je les in een oud mortuarium

Het ziekenhuis uit 1939 kwam in 2011 leeg te staan en het scheelde weinig of het was gesloopt, zegt Sylvia Pijnenborg. Zij is adjunct-directeur van BOEi, de projectontwikkelaar die gespecialiseerd is in herbestemming van historische gebouwen en het Zuiderziekenhuis aan de Groene Hilledijk omturnde. Zo was het lokaal waar de kinderen nu techniekles krijgen vroeger het mortuarium.