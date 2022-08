Op deze plek in Rotterdam-Oost komen 230 nieuwe woningen

De nieuwe woonwijk komt op de locatie van het Zadkine Technisch College in Prinsenland. In de wijk verschillen de appartementen in afmeting en dus ook in prijs, waardoor ze plek bieden aan bewoners uit verschillende inkomensgroepen. Naast de appartementen komt er een aantal grondgebonden woningen.

Groen en duurzaam

Verder spelen groen en duurzaamheid een belangrijke rol bij het project. Er komt onder meer een groene binnentuin. Ook worden er maatregelen genomen op het gebied van CO2-uitstoot. Wat deze maatregelen inhouden is nog niet precies bekend.

De Prinsentuin ligt in Prinsenland, tegen de woonwijk Schenkel in Capelle aan den IJssel. Het inkomensniveau in de wijk ligt op gemiddeld 29.000 euro per inwoner per jaar. Verder wonen er relatief veel 45-plussers in de wijk. Ongeveer zes op de tien inwoners in Prinsenland is van Nederlandse komaf, vier op de tien hebben een migratieachtergrond.

Voorzieningen in de buurt

Prinsenland is een vrij rustige wijk met een aantal voorzieningen in de buurt. Met de fiets ben je in ongeveer tien minuten in het Kralingse Bos en in het centrum van Capelle. Rotterdam Centrum ligt op iets grotere afstand, het is met de fiets of het ov ongeveer een halfuur. Met de auto ben je een kwartier onderweg om het stadscentrum te bereiken.

De wijk bestaat tot nu toe voornamelijk uit woningen uit de jaren zestig en negentig. Slechts 6 procent van de onderkomens is na 2000 gebouwd, maar daar komt nu dus verandering in. Naar verwachting start de bouw van dit project in 2024. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie een kijkje nemen op www.deprinsentuin.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.