Op deze plek in Rotterdam komen tachtig sociale huurwoningen

IK ZEG JE De pandemie bracht Aïcha (17) ook mooie dingen: 'Ik kreeg weer contact met drie vriendin­nen’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Aïcha Bos vindt dat de coronapandemie ook positieve dingen heeft gebracht: „Ik heb er een wandelclubje aan overgehouden, waar ik nog steeds wekelijks mee wandel.”

9 maart