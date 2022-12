Op de vreemdste plekken staan deelscooters geparkeerd: dat zorgt voor irritatie én humor

Na maandje proefdraai­en al overlast door deelscoo­ters in Capelle: vrij parkeren geschrapt

In Rotterdam weten ze er alles van, maar ook in Capelle aan den IJssel is het aan de orde van de dag: scooteroverlast. Nog maar een maandje rijden ze rond in de IJsselgemeente en nu al regent het klachten over vooral verkeerd geparkeerde exemplaren. Reden te meer om in snel tempo speciale stallingsplekken voor deze elektrische tweewielers te maken.

