Op de vlucht voor een berggeit en bijzondere regenboog: deze zomerfoto’s stuurden jullie in

Ziekenhuis maakt zich zorgen over blowende zwangeren: ‘Vaak meer aan de hand’

Zwangere vrouwen die niet kunnen stoppen met blowen of snel na de bevalling weer een joint opsteken. Het Ikazia Ziekenhuis maakt zich zorgen over cannabisgebruik rond de zwangerschap. ,,Vaak is dit een aanwijzing voor meer problemen binnen een gezin.’’