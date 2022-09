Op de Rotterdamse markt is de crisis nog ver weg, maar: ‘Wij ontkomen ook niet aan prijsstijgingen’

Brand Leger des Heils in Rotterdam snel geblust

In een pand van het Leger des Heils in de Bredestraat in Rotterdam is zondagochtend even na 11.00 uur brand uitgebroken. Alle aanwezigen konden op tijd het pand verlaten en niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen.

