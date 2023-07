Op bezoek bij Pele Surf Shack: 'We zijn een huiskamer, maar dan buiten'

indebuurt.nlBij een strandtent hangt over het algemeen een ontspannen sfeer, waardoor je kunt loskomen van je drukke leven. Pele Surf Shack op Hoek van Holland overtreft dit gevoel: deze plek is ongedwongen en warm. En dan kun je er ook nog lekker eten en drinken. “Ons patatje vrede is de favoriet van veel gasten.”