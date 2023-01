Op 14 buslijnen schrapt RET ritten vanwege tekort aan chauffeurs

Na Katend­recht en de Kop van Zuid is nu Feijenoord volop in ontwikke­ling: ‘Een schrik­beeld’

Jarenlang is de Rotterdamse wijk Feijenoord min of meer genegeerd en vergeten, vinden wijkraadsleden. Maar sinds de plannen voor Feyenoord City staat ook Feijenoord (7600 inwoners, 3100 woningen) weer volop in de belangstelling van de gemeente en projectontwikkelaars. Bewoners maken zich zorgen over de gevolgen die dat heeft voor de wijk.

