Oorlog in Oekraïne en klimaatverandering: waterschap verhoogt tarieven om ‘onzekere tijden’

ik zeg je TikTokker Jara wil later nooit op kantoor werken: ‘Maar ik weet dat er nog van alles kan gebeuren’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Met de Rotterdamse TikTokker Jara van Veen (54.9K volgers) komen we de donkere dagen wel door. „TikTok is alsof je een kort gesprekje met iemand voert. De ene keer serieus, de andere keer grappig.”

30 november