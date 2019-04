Ook tijdelijk opvolger Rotterdamse politiechef Frank Paauw wil harde aanpak ondermijning

Vissers is net als Paauw een man die zich hardmaakt voor een stevige aanpak van de ondermijning; criminaliteit waarbij de onderwereld listig gebruikmaakt van de bovenwereld. In die strijd moet slimmer opgetreden kunnen worden, vindt Vissers. ‘Er moet een toepasselijk, wettelijk instrumentarium komen om beroepscriminelen beter aan te pakken’, zei hij daarover in zijn afscheidsinterview in dagblad BN De Stem. ‘Strengere straffen voor bijvoorbeeld liquidaties, minder privacybescherming en langere voorlopige hechtenis, gunstige regelingen voor lieden die uit het wereldje stappen en verklaringen afleggen en omgekeerde bewijslast bij onverklaard vermogen, zoals bij de fiscus. Laat iemand die nog nooit een baan heeft gehad maar eens uitleggen hoe hij aan die Ferrari komt. In Italië hebben ze met dit soort wetgeving de maffia met succes bestreden. Het kan en moét nog beter en efficiënter in Nederland.’