Ook na OneLove-rel blijft Redouan El Yaakoubi de ‘patron’ van Woudestein

Twee nieuwe bioscoopza­len bouwen, midden in de binnenstad: KINO kreeg het voor elkaar

Niet één, maar zelfs twee gloednieuwe zalen én een cocktailbar worden deze lente door bioscoopcomplex Kino in Rotterdam in gebruik genomen. Dat valt op, in de Nederlandse bioscoopwereld die nog aan het bijkomen is van de coronacrisis. Directeur Frank Groot vertelt waarom het in Rotterdam kan.