Ook in Rotterdam-Zuid wordt betaald parkeren de norm: ‘Stop het pesten, alles loopt leeg’

In veel Rotterdamse wijken binnen de ring is parkeren al betaald, maar op Zuid nog lang niet overal. Dat verandert. Medio volgend jaar in het grootste deel van IJsselmonde, eind volgend jaar in Pendrecht en Zuidwijk, in 2024 in Lombardijen. Bovendien wordt parkeren overal betaald van 9 tot 23 uur (op zondag vanaf 12 uur) en in het centrum gaat het tarief omhoog. Wel wordt de eerste parkeervergunning 20 procent goedkoper.

De coalitie zegt zo de parkeerdruk te willen aanpakken. Maar intussen levert de invoering de gemeente 100 miljoen euro op in vier jaar. ,,Dit is puur een oplossing om de begroting rond te krijgen", zei inspreker Peggy Bouva woensdag namens de bewoners van Pendrecht en Zuidwijk. ,,Parkeerdruk? Overdag kun je bij ons trefbal spelen op de parkeerplekken.”

Extra geld

Bart van Drunen (Leefbaar) hield vol dat het ophalen van geld slechts bijvangst is. ,,Het doel is om overlast tegen te gaan.” Richard Moti van oppositiepartij PvdA vroeg zich af waarom het college de parkeervergunning dan niet gratis maakt. ,,Natuurlijk is het doel wel extra geld. Anders krijgt u de begroting niet sluitend.” Hij vindt dat betaald parkeren alleen mag worden ingevoerd als bewezen sprake is van parkeeroverlast.

Maar volgens wethouder Vincent Karremans is er nóg een doel: er is ruimte nodig. ,,We willen extra groen, meer speeltuinen, terrassen, plek voor deelscooters: dat neemt allemaal ruimte in. En door betaald parkeren in te voeren, valt ruimte open om andere dingen mee te doen.”

