Ook Feyenoord helpt Oekraïne: hand in hand voor de vluchtelingen

Feyenoord en hoofdpartner EuroParcs rekenen op de steun van Het Legioen en roepen op om massaal bij deze wedstrijd aanwezig te zijn. Ook komt er een doneeractie via Tikkie en sms.

EuroParcs is al druk met de hulp aan vluchtelingen. Veel mensen uit Oekraïne zijn namelijk bij meerdere parken van de sponsor in het gehele land ondergebracht. Maar EuroParcs en Feyenoord willen meer doen: helpen bij de eerste levensbehoeftes zoals eten, drinken en kleding. De twee willen via de Feyenoord Foundation de mensen ook een fijne dagbesteding aanbieden zoals sporten.

Tevens willen ze de kinderen helpen met onderwijs en sport. Met leuke lessen door coaches en docenten, maar ook met materiaal zoals sportspullen, schriften, pennen en potloden. Daar heeft Feyenoord al ervaring mee via het project #KrachtvanFeyenoord. Dezelfde steun die duizenden kinderen en jongeren in Rotterdam-Zuid krijgen, wordt straks ook ingezet voor de jonge vluchtelingen uit Oekraïne, is het plan. Het is de bedoeling zo veel mogelijk kinderen op deze manier langdurig te steunen.

Uitverkocht

En daarvoor is dus geld nodig. Feyenoord hoopt daarom op een uitverkochte Kuip tijdens de oefenpot om 18.00 uur tegen RKC. Voor wie niet bij de wedstrijd aanwezig kan zijn en toch wil helpen, komt Feyenoord met een donatiemogelijkheid via de bekende betaalapp Tikkie en sms. Meer informatie hierover staat in de loop van vandaag op de site van Feyenoord.

Wie wel komt, krijgt zelfs twee wedstrijden te zien. In het voorprogramma, dat om 16.30 uur start, maakt Feyenoord Vrouwen 1 voor het eerst haar opwachting in De Kuip. De vrouwen spelen een demonstratiewedstrijd tegen Seastum Vrouwen 1.

