Ook ‘Coolsingel’ is ongerust over dubbele huur in de Hoogstraat: ‘Kan ook elders in de stad opduiken’

Iconische Ferro Gashouder wordt decor voor muziekfes­ti­val: eerste stap naar grotere plannen

De iconische Ferro Gashouder in Rotterdam-West is deze zomer voor het eerst decor voor een groot muziekfestival: het Expedition Festival. ,,De locatie zelf is onze grootste headliner’’, zegt een ambitieuze Aziz Yagoub van organisator Revolt. In de toekomst wil hij veel meer organiseren in het markante blauwe gebouw.