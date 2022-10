Ook andere verloederde wijken in en buiten Rotterdam verdienen aandacht

Frans stopte met eigen groente­zaak en is nu werknemer: ‘Wennen aan al die vrije tijd’

Voor groenteboer Frans van de Polder (56) is het in 2019 mooi geweest. In februari van dat jaar maakte hij bekend te stoppen met zijn winkel in het Liskwartier in Rotterdam. Wat blijkt: het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want drie jaar later werkt hij nog steeds in de groente en fruit.

3 oktober