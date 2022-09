Ooit droeg Karien (60) korte rokjes en make-up: ‘Nu is alleen mijn ondergoed tiptop in orde’

‘Man met Rotterdam­se tongval’ valt Nederlan­der aan in Kroatië: Sei­ko-horloge is belangrijk spoor

De politie zoekt een man met ‘een Rotterdamse tongval’ die een andere Nederlander (22 jaar) verleden jaar zomer zou hebben mishandeld bij het busstation in het Kroatische Split. Volgens getuigen was de verdachte een Feyenoord-hooligan. Een verloren Seiko-horloge is een belangrijk spoor, zo meldde de Rotterdamse politie dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht.

30 augustus