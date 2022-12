Onze columnisten over 2022: van de brug tot Feyenoord en van armoede tot het reggaefestival

,,Zullen we het maar meteen over de brug hebben?”, zegt Wessel als hij gaat zitten. Hij is een trouw lezer van de columns van zijn collega’s en een bewonderaar. ,,Maar ik ben het voor het in eerst in tijden echt met je oneens, Carrie. Jij vindt dat ik principieel tegen die brug in de stad moet zijn, maar ik zie het grotere belang van een nieuwe oeververbinding voor de stad.”

Carrie: ,,Ik ben vooral ongelukkig over het feit dat ons wéér een oor wordt aangenaaid. Er is al zo’n wantrouwen tegen de politiek en nu lieten ze de bewoners, die lieve mensjes in De Esch, jarenlang meedenken en dan…jammer dan, we kunnen jullie wens niet betalen. Het maakt zó veel kapot, dat moeten we nóóit meer doen. Spaar dan nog even door. Iedereen wil een tunnel, maar we krijgen het fucking niet voor elkaar. Dáár zit mijn pijn.”