Ontspoorde tram knalt op elektriciteitshuisje

Dankzij deze jazzfana­ten (77 en 78) klinkt er maande­lijks livemuziek op het plein: ‘We krijgen er geen genoeg van’

Wat doe je als er in je wijk geen livemuziek te beluisteren is? Precies, zélf concerten organiseren. In tien jaar tijd traden tientallen artiesten op tijdens de jazzavonden van Roely Smelt (77) en Ruud Bergamin (78) in Rotterdam. ,,Ik krijg er nog lang geen genoeg van.’’

9 mei